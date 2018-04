Safin decide título com Johansson Não fosse por uma bem-vinda chuva, o tenista russo Marat Safin muito provavelmente teria ficado fora da decisão do título do Aberto da Austrália, que acontece a uma hora da madrugada deste domingo, diante do sueco Thomas Johansson, com transmissão pela ESPN Internacional. Na semifinal, contra o alemão Tommy Haas, Safin sofria com o calor de 35 graus, com câimbras, com seu temperamento - quebrou algumas raquetes - e precisava de um descanso para recuperar-se. E veio o presente. O jogo teve de ser paralisado por 50 minutos por causa do mau tempo e, na volta, o russo não deu mais chances para o adversário e venceu por 3 sets a 2, numa maratona de 4h28, com parciais de 6/7 (7/5), 7/6 (7/4), 3/6, 6/0 e 6/2. "Graças a Deus a chuva veio", disse Safin, com os braços erguidos numa espécie de comemoração, quando sua partida foi interrompida na Rod Laver Arena, em Melbourne Park. "Precisava de um descanso e Deus me deu este presente", completou o tenista russo, na entrevista coletiva após sua vitória. Sua situação estava mesmo a ponto de apenas ser salva por uma milagre. Com sol forte, temperatura beirando os 35 graus, Safin tinha disputado três sets muito equilibrados e estava extenuado. Ele chamou por atendimento médico, sofria com câimbras e poderia transformar-se numa presa fácil para o alemão Tommy Haas. A chuva milagrosa, porém, transformou toda a situação. Como em Melbourne Park a quadra central possui teto retrátil, o jogo voltou a ser disputado em menos de uma hora, mas em condições bem diferentes. A temperatura ambiente baixou para 24 graus - controlada por sistema de ar condicionado - e o sol estava coberto. Safin pôde então mostrar toda sua força e venceu 12 dos 14 games disputados após a paralisação. Campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2000, Safin terá pela frente um adversário que jamais chegou tão longe em um torneio do Grand Slam, o sueco Thomas Johansson, que garantiu vaga na final com uma boa vitória, no dia anterior, sobre o checo Jiri Novak, também por 3 a 2.