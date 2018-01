Safin derrota Kafelnikov e é campeão No duelo russo, Marat Safin levou a melhor sobre Yevgeny Kafelnikov e conquistou o título do Torneio de Tênis de Tashkent, no Usbequistão. Na final deste domingo, Safin ganhou do seu compatriota por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, comprovando sua recuperação depois de enfrentar seguidas contusões desde o começo da temporada.