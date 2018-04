Safin derrota Sampras por 3 sets a 1 O russo Marat Safin levou 3 horas e meia para derrotar o norte-americano Pete Sampras e avançar para as quartas-de-final do Aberto da Austrália. Safin eliminou o americano por 3 sets a 1, parciais de 6/2, 6/4, 6/7 (5), 7/6 (8). Os dois eram os únicos tenistas que já venceram torneios Grand Slam e que ainda disputavam a competição no Melbourne Park. Com os resultados das oitavas-de-final, Safin e o alemão Tommy Haas passam a ser os favoritos ao título. Hass é o tenista melhor colocado no ranking mundial que ainda está na disputa. Ele irá enfrentar o chileno Marcelo Ríos nas quartas-de-final.