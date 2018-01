Safin desfalca Rússia na Davis Os dias da atual equipe campeã da Copa Davis, a Rússia, prometem ser tensos e difíceis no confronto das quartas-de-final da Copa Davis, diante da Argentina, no Clube River Plate, em Buenos Aires. O principal jogador do time, Marat Safin, não se recuperou de uma torção de tornozelo - sentiu durante um treino no início da semana - e vai ser o desfalque no primeiro dia de jogos. Ele será substituído por Nikolay Davydenko, que enfrentará David Nalbandian, no jogo de abertura. A seguir, Yevgeny Kafelnikov joga com Gaston Gaudio. Safin talvez possa jogar nas duplas, no sábado. Nos outros confrontos também já foram definidos os jogos de simples do primeiro dia, nesta sexta-feira. A França, em Toulouse, em quadra de carpete coberto, terá Sebastien Grojean diante do suíço George Bastl e a seguir Nicolas Escude enfrenta o número 1 da Suíça, Roger Fededer. Em Malmoe, na Suécia, Jonas Bjorkman - herói da vitória diante do Brasil - abre o confronto diante de Mark Philippoussis e Thomas Enqvist enfrentará, a seguir, o número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt. No saibro de Valência, a Espanha é grande favorita diante da Croácia. No primeiro jogo, Juan Carlos Ferrero pega Mario Ancic e Carlos Moya joga com Ivan Ljiubicic.