Safin desiste e é eliminado em Sydney O russo Marat Safin foi eliminado nas quartas-de-final do Torneio de Sydney nesta quinta-feira. O tenista desistiu de jogar contra o sul-coreano Lee Hyung-taik alegando uma contusão no ombro. O adversário de Hyung-taik sairá nesta quinta-feira da partida entre o sul-africano Wayne Ferreira e o argentino Franco Squillari. A desistência de Safin não poderia ter sido melhor para o espanhol Juan Carlos Ferrero, que passou para as semifinais após derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, e agora é o grande favorito para conquistar o título. O espanhol enfrentará agora o alemão Rainer Schuettler, que eliminou o americano Mardy Fish por 2 sets a 0.