Safin e Ancic avançam em Wimbledon O russo Marat Safin, cabeça-de-chave número 5, não teve problemas para derrotar o tailandês Paradorn Srichaphan por 3 sets a 0 - parciais de 6/2, 6/4 e 6/4 - na estréia do Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Outro favorito, o croata Mario Ancic, bateu o alemão Tobias Summerer também por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/5 e 6/1. Quem já está eliminado do torneio inglês é o argentino Mariano Puerta, vice-campeão de Roland Garros. Pouco acostumado às quadras de grama, Puerta foi facilmente derrotado pelo alemão Lars Burgsmuller por 3 a 0 - parciais de 6/1, 6/1 e 6/4. O espanhol Juan Carlos Ferrero teve dificuldades apenas no primeiro set para vencer o inglês Jamie Delgado por 3 a 0 - com 7/6 (7/2), 6/1 e 6/4. Pela mesma situação passou o russo Nicolay Davydenko, semifinalista de Roland Garros, para eliminar o australiano Scott Draper - parciais de 7/6 (7/4), 6/4 e 6/3. Em outros jogos da primeira rodada, o sueco Joachim Johansson derrotou o espanhol Albert Montañes por 3 a 0 - 7/6 (7/5), 6/4 e 7/5 -, o chileno Fernando Gonzalez bateu o britânico Alan Mackin por 3 a 0 (6/3, 6/4 e 6/4) e o britânico Greg Rusedski venceu o espanhol Alberto Martin por 3 a 1 - parciais de 6/3, 4/6, 6/2 e 6/1.