Safin é bicampeão em São Petersburgo O tenista russo Marat Safin conquistou neste domingo, pela segunda vez consecutiva, o título do torneio de São Petersburgo, disputado na Rússia. Ele derrotou o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-3. O torneio distribuiu cerca de US$ 800 mil além de pontos para o ranking da ATP.