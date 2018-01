Safin e Calleri avançam em Barcelona O tenista russo, Marat Safin, estreou com vitória no Torneio de Barcelona. Quarto cabeça-de-chave e oitavo no ranking mundial, Safin derrotou nesta terça-feira o espanhol Salvador Navarro por dois sets a zero. As parciais foram de 7-5 e 6-2. Em partida válida pela primeira rodada, o eslovaco Dominik Hrbaty não teve problemas e eliminou o espanhol Didac Pérez em dois sets: 6-1 e 6-0. Já pela segunda rodada, o argentino Agustín Calleri venceu o seu compatriota Juan Ignacio Chela por 7-6 (5) e 6-2.