Safin é campeão do Aberto da Austrália O tenista russo Marat Safin (cabeça de chave n.º 4) conquistou na manhã deste domingo o título de campeão do Aberto da Austrália, ao vencer o australiano Lleyton Hewitt (n.º 3) por 1-6, 6-3, 6-4 e 6-4, em 2h45. Este é o primeiro título do russo neste torneio e o segundo Grand Slam que ganha em sua carreira.