Safin e Cañas se enfrentam em Halle Cabeça-de-chave número 2 do Torneio de Halle, na Alemanha, o tenista russo Marat Safin garantiu nesta sexta-feira sua vaga na semifinal. Ele venceu o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4). O adversário de Safin já saiu. Será o argentino Guillermo Cañas, que derrotou o alemão Rainer Schuettler com um duplo 6/4. A outra semifinal também está definida. Terá o alemão Tommy Hass e o suíço Roger Federer, que é o cabeça-de-chave número 1 do Torneio de Halle, com premiação de US$ 800 mil.