Safin é eliminado e beneficia Guga O tenista russo Marat Safin foi eliminado hoje na segunda rodada do torneio de Roma - o quarto Master Series da temporada. O russo, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial - foi derrotado por dois sets a um, de virada, pelo suiço Roger Federer. As parciais 4/6, 6/4 e 7/6 (7-5 ). Nas oitavas-de-final, Federer vai enfrentar o sul-africano Wayne Ferreira. Com essa derrota, o russo perde a chance de tirar o primeiro lugar do brasileiro Gustavo Kuerten. Para recuperar a liderança, ele teria de chegar à final em Roma e torcer para que Guga fosse eliminado antes das semifinais. Guga volta à quadra nesta quarta-feira à tarde. Por volta das 16 horas, enfrenta o norte-americano Michael Chang, tentando uma vaga nas oitavas-de-final. O Master Series de Roma tem se notabilizado por eliminar os favoritos logo nas primeiras rodadas. Antes de Safin, André Agassi e Pete Sampras já haviam sido eliminados. Os dois norte-americanos cairam na estréia.