Safin é eliminado em Barcelona O tenista russo Marat Safin foi surpreendido nesta quarta-feira e acabou eliminado na segunda rodada do Torneio de Barcelona. Cabeça-de-chave número 1 e número 3 do ranking mundial, Safin perdeu para o argentino José Acasuso por dois sets a zero, num duplo 6/4. Na próxima rodada, Acasuso vai enfrentar o suíço Stanislas Wawrinka, que também de forma surpreendente, derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 1, de virada. As parciais foram de 1-6, 6-3 e 7-6 (3). Vários outros argentinos se deram bem nesta quinta-feira: Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Guillermo Cañas e Agustín Calleri venceram seus jogos e também avançaram. Veja os resultados: Guillermo Coria (ARG) 2 x 1 Peter Wessels (HOL): 6-2, 6-7 (4/7), 6-4 Juan Carlos Ferrero (ESP) 2 x 0 Feliciano López (ESP): 6-4, 6-4 Alberto Martín (ESP) 2 x 0 Tommy Robredo (ESP): 6-1, 6-4 Radek Stepanek (RCH) 2 x 0 Santiago Ventura (ESP): 6-3, 6-2 Agustín Calleri (ARG) x 2 x 1 Juan Chela (ARG): 6-3, 6-7 (9/11), 7-6 (7/1) Guillermo Cañas (ARG) 2 x 0 Wayne Arthurs (AUS): 7-5, 7-6 (7/3) Rafael Nadal (ESP) 2 x 0 Gilles Muller (LUX): 6-0, 6-2 Dominik Hrbaty (ESL) 2 X 0 Potito Starace (ITA): 6-3, 6-2 José Acasuso (ARG) 2 X 0 Marat Safin (RUS): 6-4, 6-4 David Ferrer (ESP) 2 X 0 Jan Hernych (RCH): 6-2, 6-3 Stanislav Wawrinka (SUI) 2 X 1 Paradorn Srichaphan (TAI): 1-6, 6-3, 7-6 (7/3) Gastón Gaudio (ARG) 2 X 0 Félix Mantilla (ESP): 6-4, 6-2