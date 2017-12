Safin é eliminado em Cincinnati O tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta sexta-feira, nas quartas-de-final do Masters Series de Cincinnati, ao ser derrotado pelo norte-americano Robby Ginepri. Cabeça-de-chave número 4, Safin entrou em quadra como grande favorito a uma vaga na semifinal, mas acabou perdendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Na próxima rodada, Ginepri vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer e o argentino Jose Acasuso.