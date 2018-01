Safin é eliminado em Hong Kong O tenista russo Marat Safin foi eliminado na segunda rodada do Torneio de Hong Kong, que distribui US$ 550 mil em prêmios. O cabeça-de-chave número 2 da disputa perdeu para o sueco Magnus Larsson por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/4. Enquanto Safin foi surpreendido, o francês Sebastien Grosjean confirmou seu favoritismo. Numa partida muito equilibrada, ele ganhou do chileno Nicolas Massú por 2 a 1, com 7/6 (7/2), 3/6 e 6/4. Em outro jogo disputado nesta quinta-feira, o sueco Jonas Bjorkman derrotou o australiano Wayne Arthurs por 6/2 e 6/4.