Safin é eliminado em Hong Kong Principal favorito ao título, o tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta sexta-feira, na segunda rodada do Torneio de Hong Kong. Número quatro no ranking mundial, Safin acabou sendo derrotado pelo espanhol Feliciano Lopez, tenista saído do torneio classificatório, por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 (7-2) e 7/5. Outro favorito eliminado foi o equatoriano Nicolas Lapentti, que perdeu para o sueco Jonas Bjorkman por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/2. Lopez e Bjorkman se enfrentam nas quartas-de-final. O argentino Juan Ignacio Chela avançou para as quartas-de-final ao derrotar o chileno Nicolas Massu ( 1/6, 6/2 e 6/2) e na próxima rodada vai enfrentar o francês Jerome Golmard, que eliminou o espanhol Alex Corretja por 6/3, 2/6 e 7/6 (7-2). A rodada teve ainda a vitória do espanhol Juan Carlos Ferrero sobre o norte-americano Jeff Morrison (7/6 (7-3) e 6/1). Anthony Dupuis (FRA) venceu Lee Hyung-taik (COR) por 6/3 e 6/3 e Carlos Moyá (ESP) venceu Wayne Arthurs (AUS) num duplo 6/4. Por fim, Francisco Clavet (ESP) venceu Taylor Dent (EUA) por 6/4, 7/6 (7-4).