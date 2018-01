Safin é eliminado em Montecarlo O Master Series de Montecarlo produziu nesta terça-feira sua primeira grande surpresa. O número 1 do mundo no ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - o russo Marat Safin, foi eliminado logo em sua estréia. Safin perdeu para o francês Arnaud di Pasquale em dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/1. O espanhol Carlos Moya não teve problemas e venceu o suiço Marc Rosset em duplo 6/4 e o alemão Tommy Haas bateu Max Mirnyi, da Bielorússia por 6/0 e 6/1. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Alex Calatrava (ESP) venceu Julien Boutter (FRA) por 2/6, 7/5 e 6/3. Magnus Norman (SUE) venceu Nicolas Escude (FRA) por 6/2 e 6/2 Albert Portas (ESP) venceu Vladimir Voltchkov (Bielorússia) por 6/1 e 6/4 Andrei Pavel (ROM) venceu Greg Rusedski (ING) por 7/6 (7/5) e 7/5 Sjeng Schalken (HOL) venceu Karim Alami (MAR) por 6/2 e 6/0 Juan Carlos Ferrero (ESP) venceu Sergi Bruguera (ESP) por 6/2 e 6/1