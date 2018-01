Safin é eliminado em São Petersburgo O tenista espanhol Fernando Vicente eliminou nesta terça-feira o russo Marat Safin por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (2/7), 6-4 e 6-3, e avançou à segunda rodada no torneio de São Petersburgo. Nos demais jogos, o alemão Lars Burgsmuller bateu o israelense Andy Ram, o francês Anthony Dupuis superou o espanhol David Sánchez, o norte-americano Vincent Spadea derrotou o russo Nikolay Davydenko, o francês Sebastien Grosjean venceu o austríaco Stefan Koubek e o romeno Victor Hanescu ganhou do checo Frantisek Cermak.