Safin é eliminado logo na estréia O tenista russo Marat Safin, que rivaliza com Gustavo Kuerten pela liderança do ranking mundial, foi eliminado nesta segunda-feira, logo em sua estréia no Master Series de Montreal. Safin perdeu para o francês Nicolas Escude, por causa de uma contusão no joelho, deixando a quadra quando estava em desvantagem de 6/4 e 5/2. O russo foi vaiado pela torcida, mas não tinha outra alternativa. "Não conseguia mais sacar, nem correr", disse. "Acho que a torcida deveria ter compreendido." A situação de Safin é complicada. Ele defendia 500 pontos do título do Masters Series do Canadá, no ano passado. Dentro de algumas semanas defende o vice-campeonato de Indianápolis e o título do US Open. Também Pete Sampras está fora da competição. Nem sequer chegou a jogar, desistindo antes alegando contusão, como fizeram também o espanhol Alex Corretja e o argentino Guillermo Coria. Nos principais resultados do dia Tim Henman ganhou de Paradorn Srichpahs por 6/3 e 6/3; Nicolas Kiefer de Thomas Enqvist por 6/2 e 7/5; Andreas Vincinguerra de Wayne Ferreira por 7/6 (7/1) e 6/2; Hicham Arazi de Michael Russel por 6/4 e 6/3. Nas duplas Jaime Oncins e Daniel Orsanic perderam para os checos David Rikl e Jiri Novak por 6/4 e 6/2.