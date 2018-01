Safin é eliminado na estréia em Dubai Campeão do Aberto da Austrália, o tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta terça-feira de forma surpreendente, na primeira rodada do Torneio de Dubai. Cabeça-de-chave número 2, Safin foi derrotado pelo alemão Nicolas Kierfer por dois sets a zero. As parciais foram de 7-6 (7-2) e 6-4. Outro resultado inesperado foi a vitória do espanhol Feliciano López sobre o tailandês Paradorn Srichaphan por 2 a 1. As parciais foram de 6-2, 3-6 e 6-3. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Nikolai Davydenko (RUS) 2 x 0 Fabrice Santoro/Francia: 6-3, 6-3 Igor Andreiev (RUS) 2 x 0 Marco Chiudinelli (SUI): 6-3, 7-5 Mikhail Youzhny (RUS) 2 x 0 Thomas Johansson (SUE): 7-6 (7-3), 6-1