Safin é eliminado na Inglaterra O tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta quinta-feira do Torneio de Queen?s, que está sendo disputado em Londres e distribui US$ 800 mil em prêmios. Jogando na grama, já como preparativo para Wimbledon, o cabeça-de-chave número 1 da disputa perdeu para o holandês Peter Wessels por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (10/8). Ainda nesta quinta-feira, pelo Torneio inglês de Queen?s, o sul-africano Wayne Ferreira venceu o holandês Raemon Sluiter com um duplo 6/3. Já o tailandês Paradorn Srichaphan derrotou o australiano Todd Woodbridge por 2 sets a 1 (6/4, 3/6 e 6/2).