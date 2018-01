Safin e Grosjean avançam em Roma Dois dos favoritos foram bem na rodada de abertura do Master Series de Roma. Nesta segunda-feira, o russo Marat Safin e o francês Sebastien Grosjean passaram com tranquilidade pela estréia. Safin não encontrou dificuldades e eliminou o espanhol Alberto Martin por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/2. Cabeça-de-chave número 10, Grosjean também foi bem e venceu o marroquino Hicham Arazi em dois sets: 6/4 e 6/0. O checo Jiri Novak confirmou o favoritismo e derrotou o holandês Sjeng Schalken por duplo 6/4. O brasileiro Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira. Vai enfrentar o italiano Davide Sanguinetti.