Safin e Grosjean avançam em Roterdã Os tenistas Marat Safin (RUS) e Sebastien Grosjean (FRA) avançaram nesta quarta-feira para a segunda rodada do Torneio de Roterdã, na Holanda. Safin derrotou o belga Xavier Malisse por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3. Nas oitavas, Safin vai enfrentar o seu compatriota Yevgeny Kafelnikov, que na véspera eliminou o espanhol Feliciano López. Grosjean, por sua vez, passou sem problemas pelo italiano Renzo Furlan, em dois sets: 6/3 e 6/4. Também pela primeira rodada, o francês Nicolas Escude ganhou do espanhol Albert Costa num duplo 6/3, enquanto que o suíço Jonas Bjorkman bateu o holandês Peter Wessels por 6/2 e 6/2. Na próxima rodada, Bjorkman vai enfrentar o espanhol Juan Carlos Ferrero, cabeça-de-chave número 1, que se classificou ao vencer o australiano Wayne Arthurs.