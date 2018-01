Safin e Ivanisevic avançam na Rússia O tenista russo Marat Safin estreou com vitória no Torneio de São Petersburgo, na Rússia, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Nesta quarta-feira, ele ganhou do alemão David Prinosil por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Já pela segunda rodada, o croata Goran Ivanisevic derrotou o espanhol Felix Mantilla também por 2 a 0, com 7/6 (10/8) e 7/5. Em outros dois jogos disputados nesta quarta-feira no torneio russo, o francês Fabrice Santoro eliminou o húngaro Attila Savolt por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 1/6 e 6/3) e o bielo-russo Max Mirnyi passou pelo checo Jiri Novak por 2 a 0, com 6/0 e 7/6 (7/5).