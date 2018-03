Safin e Kafelnikov avançam em Toronto Vitória dupla da Rússia na rodada desta quarta-feira no Masters Series de Toronto, no Canadá, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios. Afinal, os tenistas russos Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov venceram seus jogos e passaram para as oitavas-de-final do torneio. Safin, cabeça-de-chave número 2 em Toronto, ganhou do romeno Andrei Pavel, que tinha eliminado Guga, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Já Kafelnikov teve mais dificuldade para superar o marroquino Younes El Aynaoui por 2 a 1, com 6/7 (4/7), 6/4 e 7/5. Outro favorito que venceu nesta quarta-feira foi o britânico Tim Henman, que derrotou o norte-americano James Blake com um duplo 6/3. Nos demais jogos disputados até agora em Toronto, o checo Jiri Novak venceu o argentino Mariano Zabaleta por 6/1 e 6/3, o francês Fabrice Santoro eliminou o dinamarquês Kristian Pless por 4/6, 6/2 e 7/6 (7/4) e o checo Radek Stepanek ganhou do norte-americano Vincent Spadea por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3).