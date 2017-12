Safin e Kafelnikov decepcionam Os dois primeiros cabeças-de-chave e grande ídolos do tênis russo, Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov, decepcionaram e foram eliminados na semifinal do Torneio de Moscou, que distribui US$ 1 milhão em prêmios. Com isso, a decisão do título será entre o holandês Sjeng Schalken e o francês Paul Henri Mathieu. Além de garantir vaga na final, Schalken conseguiu uma façanha neste sábado: foi o primeiro a vencer Kafelnikov no Torneio de Moscou desde 1997. O holandês não deu chances ao pentacampeão da competição e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Já Mathieu ganhou de Safin também por 2 a 0, com 7/6 (7/3) e 6/4.