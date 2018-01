Safin e Kafelnikov vencem em Tashkent Os tenistas russos Marat Safin e Yevyeny Kafelnikov venceram com facilidade na primeira rodada no Torneio de Tashkent, no Usbequistão. Os dois, que foram eliminados nas semifinais do US Open, são, respectivamente, primeiro e segundo cabeça-de-chave do torneio. Atual campeão, Safin derrotou o israelense Noam Okun por 2 a 0, parciais de 6-4 e 6-2, enquanto Kafelnikov venceu o alemão Lars Burgsmuller, também por 2 a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7-2). Safin enfrentará agora o suíço Marc Rosset, que durante muito tempo foi seu companheiro em partida de duplas. O adversário de Kafelnikov é o austríaco Stefan Doubek. Outros resultados: Dominik Hrbaty (ESL) 2 x 0 Jan Kroslak (ESL) Paradorn Srichaphan (TAI) 2 x 0 Taylor Dent (EUA) Stefan Koubek (AUT) 2 x 0 Vadim Kutsenko (USB) Sargis Sargsian (ARM) 2 x 0 Gianluca Pozzi (ITA) Sjeng Schalken (HOL) 2 x 0 Anthony Dupuis (FRA)