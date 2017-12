Safin e Kafelnikov vencem na estréia Jogando em seu país, o russo Marat Safin venceu nesta terça-feira o francês Cyril Saulnier, por 2 sets a 1, na estréia no Aberto de São Petersburgo. As parciais foram de 7/6 (7/5), 6/7 (2/7) e 6/3. Safin, que ocupa o terceiro lugar na Corrida dos Campeões, é o segundo cabeça-de-chave do torneio. Foi sua 11ª vitória seguida em São Petersburgo, já que ele sagrou-se campeão nos dois últimos anos. Na próxima fase, Marat Safin enfrentará o bielo-russo Vladimir Voltchkov. O compatriota de Safin, Yevgeny Kafelnikov, também ganhou sua partida de estréia, contra o alemão Michael Kohlmann, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/0. Campeão do Aberto de São Petersburgo em sua primeira edição, em 1995, Kafelnikov, quinto cabeça-de-chave nesta temporada, foi eliminado na semifinal nos dois últimos anos: para Safin, em 2001, e, no ano anterior, para o eslovaco Dominik Hrbaty, que será seu próximo adversário. Em outros jogos desta terça, o romeno Andrei Pavel, nono cabeça-de-chave, derrotou Irakli Labadze, da Geórgia, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3; o russo Andrei Stoliarov bateu o francês Anthony Dupuis por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (7/2); e o finlandês Tuomas Ketola ganhou do espanhol Aberto Martín, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3).