Safin e Rosset vencem em Moscou O tenista russo Marat Safin, segundo cabeça-de-chave, garantiu hoje uma vaga nas oitavas-de-final do Aberto de Moscou, ao derrotar o bielo-russo Max Mirnyi. Safin venceu por 3 a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4. Outro tenista que venceu hoje em Moscou foi o campeão olímpico em Barcelona, o suíço Marc Rosset. Ele sofreu muito para eliminar o iugoslavo Nenad Zimonjic, por 3 a 1, com parciais de 6/4, 6/7 (4/7) e 7/6 (13/11). Outros resultados: Thomas Haas (ALE) venceu Bob Bryan (EUA): 6/2 e 6/4 David Nalbandián (ARG) venceu Anthony Dupuis (FRA): 7/5 e 6/4 Guillermo Cañas (ARG) venceu Andreas Vinciguerra (SUE): 6/0 e 6/1