Safin elimina Hewitt em Hamburgo O tenista russo Marat Safin se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Master Series de Hamburgo, ao derrotar de forma surpreendentemente fácil, o australiano Lleyton Hewitt por dois sets a zero. As parciais foram de foram de 6/3 e 6/1. Na semifinal, Safin vai enfrentar o vencedor do confronto entre o austríaco Stefan Koubek e o espanhol Tommy Robredo, que jogam ainda nesta sexta. A outra semifinal já está definida. O suiço Roger Federer, que venceu Gustavo Kuerten, vai enfrentar o bielo-russo Max Mirnyi, que eliminou o francês Julien Boutter.