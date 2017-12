Safin elimina Meligeni em Moscou O tenista brasileiro Fernando Meligeni foi eliminado nesta quarta-feira, na primeira rodada do Torneio de Moscou. Num jogo equilibrado, ele acabou sendo derrotado pelo russo Marat Safin, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 7/6 (7-4). Na próxima rodada, Safin vai enfrentar outro brasileiro - o mineiro André Sá, que na estréia, terça-feira, venceu o suíço Michel Kratochvil. A rodada desta quarta-feira teve ainda a vitória do suíco Roger Federer sobre o russo Denis Golovanov (6/0 e 6/1) e do checo Bohdan Ulihrach sobre o sueco Thomas Johansson (7-6 (7-5) e 7-6 (7-2).