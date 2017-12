Safin elimina Sá em Indianápolis O tenista brasileiro André Sá começou bem o jogo, mas não conseguiu impedir a reação do russo Marat Safin e foi eliminado do ATP Tour de Indianápolis, nos Estados Unidos. Sá venceu o primeiro set por 6 a 4, na noite desta terça-feira. Depois, o número 3 do ranking mundial ganhou os dois seguintes, por 6/2 e 6/3, e fechou a partida em 2 a 1.