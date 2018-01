Safin eliminado na 2ª rodada em Dubai O tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta quarta-feira na segunda rodada do Torneio de Dubai. Cabeça-de-chave número 2, Safin foi derrotado pelo espanhol Tommy Robredo por dois sets a um, com parciais de 7-5, 4-6 e 7-6 (7-3). O checo Jiri Novak, ao contrário, confirmou seu favoritismo (é cabeça-de-chave nº 3) e venceu o russo Andrei Stoliarov com facilidade, em dois sets: 6-1 e 6-1. O holandês Sjeng Schalken também se classificou para a terceira rodada ao bater o francês Fabrice Santoro por 2 a 1, de virada: 3-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-5). Ainda pela primeira rodada, o suíço Roger Federer venceu Irakli Labadze (GEO) num duplo 6-3 e o bielo-russo Max Mirnyi eliminou o romeno Adrian Voinea: 6-4 e 6-2.