Safin eliminado na segunda rodada O tenista russo Marat Safin se transformou nesta quinta-feira na maior decepção do Torneio de São Petersburgo. Mesmo jogando em casa, Safin foi eliminado na segunda rodada, ao perder para o bielo-russo Vladimir Voltchkov por dois sets a zero. As parciais foram de 6/4 e 6/4. Ainda hoje, jogam em São Petersburgo os favoritos Andre Agassi, Sebastien Grosjean e Yevgeny Kafelnikov.