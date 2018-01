Safin encara Federer na final em Halle O russo Marat Safin será o adversário do suíço Roger Federer na decisão do título do Torneio de Halle, na Alemanha. Neste sábado, Safin derrotou o argentino Guillermo Cañas por 2 sets a 1 - parciais de 6/3, 4/6 e 6/2. Mais cedo, Federer havia conquistado a vaga na final ao bater o alemão Tommy Haas por 2 sets a 0 - 6/4 e 7/6 (9/7). O Torneio de Halle é disputado em quadras de grama e serve de preparação para o Aberto de Wimbledon.