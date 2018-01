Safin está na final de Hamburgo O tenista russo Marat Safin garantiu sua vaga na final do Masters Series de Hamburgo, ao derrotar, neste sábado pela manhã, o espanhol Tommy Robredo por 6/2 e 4/2 (abandono). Safin vai disputar a quinta final em torneios do Masters Series. Até agora, ele venceu duas vezes e perdeu duas. O adversário do tenista russo na final deste domingo será o suíço Roger Federer, que eliminou o bielo-russo Max Mirnyi, com um duplo 6/4.