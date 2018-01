Safin estréia com vitória em Halle Passados Roland Garros e a temporada européia no saibro, o tênis entra nas quadras de grama, na preparação para Wimbledon, o torneio do Grand Slam que começa no dia 20 de junho. Em Halle, na Alemanha, o destaque desta segunda-feira foi estréia do russo Marat Safin, que venceu o alemão Alexander Popp por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Em outros jogos desta segunda-feira pelo Torneio de Halle, que distribui 650 mil euros em prêmios, o argentino Guillermo Cañas derrotou o espanhol Fernando Verdasco por duplo 6/4, o alemão Florian Mayer ganhou do russo Mikhail Youzhny por 6/4 e 7/6 (7/4) e o belga Olivier Rochus venceu o francês Cyril Saulnier também por duplo 6/4.