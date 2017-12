Safin estréia com vitória em Londres Cabeça-de-chave número 1, o tenista russo Marat Safin venceu na estréia do Torneio de Queen?s, em Londres, que distribui US$ 800 mil em prêmios e serve de preparação para Wimbledon. Na quadra de grama, ele derrotou o alemão Jens Knippschild por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2. Mais sete partidas foram disputadas nesta terça-feira pelo Torneio de Queen?s. O francês Cedric Pioline venceu o suíço George Bastl por 2 sets a 1, com 6/3 e 7/6 (13/11); o australiano Tood Woodbridge eliminou o alemão Christian Vinck por 2 a 1 (6/2, 4/6 e 6/3); o tailandês Paradorn Srichaphan derrotou o israelense Jonathan Erlich por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/2; o italiano Cristiano Caratti ganhou do croata Goran Ivanisevic por 6/3 e 6/4; o belga Gilles Elseener superou o holandês Edwin Kempes por 7/5 e 6/3; o belga Olivier Rochus passou pelo russo Andrei Stoliarov com 6/2 e 7/5; e o eslovaco Karol Kucera avançou após vitória sobre Noan Okun (Israel), por 2 a 0, com 7/6 (9/7) e 7/6 (9/7).