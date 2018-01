Safin ganha e vai enfrentar Hewitt O tenista russo Marat Safin e o australiano Lleyton Hewitt irão se enfrentar nesta sexta-feira, nas quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo, que distribui US$ 2,8 milhões em prêmios. Na rodada de hoje, Safin ganhou do argentino Juan Ignacio Chela por 7/6 (8/6) e 7/5, enquanto Hewitt derrotou o checo Jiri Novak por 6/4 e 6/3. Outro classificado para as quartas-de-final do torneio alemão é o francês Julien Boutter, que eliminou o norte-americano Andy Roddick com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5.