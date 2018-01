Safin ganha fácil em Melbourne Marat Safin foi mais um favorito a estrear com vitória no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, que é disputado em Melbourne. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, o tenista russo ganhou nesta segunda-feira do sérvio Novak Djokovic por fáceis 3 sets a 0, com parciais de 6/0, 6/2 e 6/1.