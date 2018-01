Safin ganha na estréia em Roterdã O tenista russo Marat Safin estreou com vitória no Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui US$ 713 mil em prêmios. Nesta segunda-feira, ele venceu o eslovaco Dominik HrBaty por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4). O croata Goran Ivanisevic não teve a mesma sorte e foi eliminado pelo suíço Ivo Heuberger também por 2 a 0, com 7/6 (7/3) e 6/4. Em outra partida da primeira rodada o britânico Martin Lee derrotou o holandês Sjeng Schalken por 7/6 (7/0) e 7/6 (7/0).