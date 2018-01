Safin já ameaça a liderança de Guga Com mais uma vitória no ATP Tour de Dubai, o russo Marat Safin já garantiu uma vaga nas quartas-de-final do torneio e ameaça seriamente a liderança do brasileiro Gustavo Kuerten no ranking mundial - a lista de entradas. Esta semana, os dois tenistas brigam jogo a jogo pela posição de número 1, com Safin saindo na frente, após derrotar o francês Julien Boutter por 7/5 e 7/6 (7/5). Desta vez, Safin está com as cartas na mão. Joga uma competição que dá mais pontos, em Dubai, e já acumula 75 com a vaga nas quartas-de-final. Além disso, leva outras vantagens. Defende 75 pontos do torneio de Copenhague, do ano passado, e ainda assim, este resultado não faz parte dos cinco melhores ATPs para descontar de sua média. Enquanto isso, Guga terá de descontar os 175 pontos do título conquistado em Santiago do Chile, no ano passado, que irão cair dos seus melhores resultados no dia 5 de março, segunda-feira, quando será anunciada a nova lista de entradas. O brasileiro iniciou a semana com 100 pontos de vantagem sobre Safin. Mas agora, esta margem já deixa de existir com os pontos que tem para defender e os já acumulados pelo russo em Dubai. Assim, Guga aparece no topo do ranking com 4.365. E descontando os 175 de Santiago, ficaria com 4.190. Safin totaliza 4.265. Se tiver de descartar 75 de Copenhague, também somaria 4.190. Só que a média de pontos do tenista russo para os cinco melhores torneios da ATP é bastante alta, o que deve mantê-lo com um mínimo de 4.265 pontos na próxima semana. Enquanto o brasileiro deixará de contar com 175 de Santiago e poderia incluir 40 de Hong Kong, caso não melhore sua média esta semana. O ranking mundial é formado pelos pontos conquistados nos quatro Grand Slams, nos nove Masters Series e nos cinco melhores resultados obtidos em torneios da série ATP, no que se inclui o Masters Cup - que foi disputado ano passado em Lisboa.