Safin joga semifinal com Kafelnikov Os dois principais tenistas da Rússia na atualidade irão duelar neste sábado por uma vaga na final do Torneio de São Petersburgo, que distribui US$ 800 mil em prêmios. Para a alegria da torcida russa, os ídolos locais Marat Safin e Yevgeny Kafelnikov disputam uma das semifinais, enquanto o alemão Rainer Schuettler e o francês Michael Llodra lutam pela outra vaga na decisão. Nesta sexta-feira, Kafelnikov eliminou o francês Fabrice Santoro por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Já Safin teve um desafio mais difícil, contra o croata Goran Ivanisevic. Mas ele também venceu por 2 a 0, com 6/3 e 7/6 (7/0). Nos outros jogos, Schuettler derrotou o bielo-russo Max Mirnyi por 7/5 e 6/3 e Llodra ganhou do austríaco Stefan Koubek com um duplo 6/3.