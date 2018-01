Safin lidera a Corrida dos Campeões Com a conquista do título do Aberto da Austrália, Marat Safin assumiu a liderança da Corrida dos Campeões, classificação que conta apenas os pontos ganhos na temporada. O tenista russo somou 200 em Melbourne e desbancou o suíço Roger Federer, que terminou o ano passado em primeiro lugar e dominava o ranking também em 2005. Mas na lista de entradas, o ranking mais importante, pois define os classificados para as competições e as designações dos cabeças-de-chave, a liderança ainda está tranqüila como o suíço Roger Federer. Safin, mesmo com o título na Austrália, manteve a 4ª posição - afinal, defendia pontos do vice-campeonato do ano passado em Melbourne. O melhor brasileiro na Corrida dos Campeões é Ricardo Mello, que somou 10 pontos e está em 52º lugar.