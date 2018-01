Safin marca ponto decisivo e Rússia bate França na Davis Coube a Marat Safin, de 27 anos, fazer o ponto decisivo da Rússia contra a França, neste domingo, em Moscou, e classificar o país para as semifinais do Grupo Mundial. O 27.º do mundo marcou 3 a 2 para os russos derrotando Paul Henri Mathieu, 56.º, por 3 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7-3), 6/3 e 6/2. A Rússia jogará novamente em casa contra a Alemanha, que eliminou a Bélgica. Na outra semifinal, a Suécia receberá os Estados Unidos. Nos demais jogos entre Rússia e França, Mathieu derrotou o número 4 do mundo, Nikolay Davydenko, por 3 sets a 1 (2/6, 6/2, 6/1 e 7/5). Depois, Mikhail Youzhny, 17.º, bateu Richard Gasquet, 15.º, por 3 a 2 - com parciais de 6/2, 6/3, 6/7 (8/10), 5/7 e 8/6. Nas duplas, Igor Andreev e Davydenko marcaram 3/6, 7/5, 6/3, 3/6 e 6/3 contra Sebastien Grosjean e Michael Llodra. Grosjean, 59.º do mundo, venceu Andreev, 235.º, por 7/5, 4/6, 2/6, 6/3 e 6/4. O confronto ficou empatado por 2 a 2 e coube ao experiente Safin desempatá-lo. ?Foi mera casualidade?, disse Safin depois da partida. O ex-número 1 do mundo tem 29 vitórias e 18 derrotas na Copa Davis. ?Não vinha jogando regularmente, foi uma vitória inesperada?, afirmou o jogador. Safin marcou o ponto decisivo em dezembro passado, quando a Rússia chegou ao segundo título mundial, derrotando a Argentina - na oportunidade Safin venceu José Acasuso. Além de derrotar a França nas quartas-de-final, a Rússia chega a 13 vitórias seguidas na competição. Os russos também venceram a França em 2002, quando conquistaram o título da Davis pela primeira vez. E os franceses não conseguem passar pelos russos na competição desde 1983.