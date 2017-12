Safin mostra sua força em Houston Um dos favoritos ao título e apontado como único jogador capaz de derrubar o suíço Roger Federer, o tenista russo Marat Safin não teve problemas na sua estréia no Masters Cup de Houston, ao derrotar nesta terça-feira à noite o argentino Guillermo Coria por 6-1 e 6-4. Safin aproveitou-se bem da falta de ritmo do adversário e impôs o seu jogo, em que vem esbanjando confiança, especialmente depois dos títulos de Madri e Paris. Com esta vitória em dois sets e apenas seis games perdidos, coloca-se como líder do grupo azul. O vermelho é liderado por Federer.