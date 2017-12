Safin na final do Masters de Paris O tenista russo Marat Safin conquistou neste sábado uma vaga na final do Masters Series de Paris, ao vencer o argentino Guillermo Cañas por 6/2 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 35 minutos de jogo. O seu adversário sairá do duelo entre o bielo-russo Max Mirnyi e o checo Radek Stepanek. Cabeça-de-chave número 6 do torneio, Safin chega assim à sua quarta final em Paris. Disputou o título também em 1999, 2000 e 2002, tendo sido campeão nas duas últimas ocasiões. Ele também está embalado após vencer a última edição do Masters Series, disputado em Madri.