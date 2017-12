Safin não suporta outro jogo e é eliminado

A alegria do russo Marat Safin durou pouco. Após vencer uma partida adiada quarta-feira, na manhã desta quinta, contra o francês Sebastian Grosjean, foi eliminado do torneio de Queen´s pelo croata Ivo Karlovic, que com a vitória se classifica para a as quartas-de-final da competição, preparatória para Wimbledon, que começa no dia 25. Mesmo com o cansaço do russo, o Croata precisou de dois tie-breaks para vencer por: 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). Este foi o segundo confronto entre os dois tenistas com uma vitória para cada. Outros resultados desta quinta em Queen´s: Dmitry Tursunov (RUS) venceu Paul-Henri Mathieu (FRA) por 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3 Andy Roddick (EUA) venceu Alex Bogdanovic (ING) por 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4