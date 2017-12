Safin nas semifinais de Indianápolis O tenista russo Marat Safin deu uma mostra definitiva de que está voltando à boa fase. Nesta sexta-feira, ele venceu o sueco Thomas Enqvist por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e avançou para as semifinais do ATP Tour de Indianápolis. Na edição deste torneio no ano passado, Safin foi o vice-campeão, perdendo a final para o brasileiro Gustavo Kuerten. Depois de uma grande temporada em 2000, Safin tem sofrido com seguidas contusões este ano e ainda não conseguiu um resultado significativo. Seus problemas começaram em fevereiro, na final do Torneio de Dubai. Agora, em forma, o russo está conseguindo mostrar o tênis que já o levou à liderança do ranking mundial.