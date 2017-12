Safin passa à segunda rodada em Lyon O tenista russo Marat Safin passou para segunda rodada do Torneio de Lyon, na França, nesta terça-feira, ao derrotar o francês Richard Gasquet, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (5). Outros resultados do torneio, que distribui US$ 800 mil: Iván Ljubicic (CRO) 6/4, 5/7 e 7/5 Gregory Carraz (FRA); Arnaud Clement (FRA) 6/4 e 6/2 Julien Benneteau (FRA); Nicolas Escude (FRA) 7/6 e 6/1 Davide Sanguinetti (ITA) e Thomas Johansson (SUE) 5/7, 7/6 e 6/2 Fabrice Santoro (FRA).