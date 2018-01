Safin perde na estréia em Madri O tenista russo Marat Safin foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Masters Series de Madri. O russo perdeu para o sueco Jonas Bjorkman, de virada, por 2 sets a 1. As parciais do jogo foram de 4/6, 7/5 e 6/4. A rodada começou com outra surpresa: a derrota do britânico Tim Henman para o norte-americano Mardy Fish - 7/6(7-4) e 6/3. A rodada teve ainda a vitória do espanhol David Ferrer sobre o russo Mijaíl Youzhny (1/6, 6/4 e 6/4) e a do norte-americano Jan-Michael Gambill sobre o russo Nikolay Davydenko num duplo 6/3. O bielo-russo Max Mirnyi, por sua vez, venceu o norte-americano James Blake (7-5 e 6-2) GUGA - O brasileiro Gustavo Kuerten está em quadra neste momento, contra o chileno Nicolas Massu. O jogo está no primeiro set, empatado por 3 games a 3.